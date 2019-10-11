حزب العمال التونسي - مقاطعة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية

2019/10/11 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حزب_العمال_التونسي بيـــــــــــانإن حزب العمال:– اعتبارا لكون المرشّحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لم يقدّما مشروعا يوفّر الحدّ الأدنى من الضمانات لحماية السيادة الوطنية وصيانة مكتسبات الشعب التونسي الديمقراطية وتحقيق ولو جزء من مطالبه وانتظاراته الملحّة، علاوة على ما يتعلق بهذا المرشح أو ذاك من شبهات فساد وتهرب ضريبي وتبييض أموال أو علاقة بمحيط تخترقه قوى التطرف المعادية للدستور وقيم الحري......

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