الفضل شلق - الحرية ١٣ – المجتمع العميق في مواجهة الدولة العميقة

2019/10/11 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق سيل عرم.كتل من الناس كانت تسمى الجماهير.لم يعد التعبير دارجا.غاضبون، جاهلون، عارفون، مدركون، أميّون، مطحونون، لم يبق منهم إلا الرمق الآخير.يُقال فيهم الكثير إلا ما يجب أن يقال.يعصي وضعهم على الفهم.نظام العالم لا يريدهم، ولا يريد أن يفهم.وأنظمتهم تتجاهلهم، وتريدهم مقيدين دائماً.سِمَتُهم اليأس.الأمل بعيد المنال.يأسهم سلاحهم.أملهم مسلوب منهم.لا مكان يذهبون إليه.لا مرجع يتكئون عليه.ا......

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