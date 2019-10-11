وكالة إيرانية: انفجار في ناقلة نفط تابعة للشركة الإيرانية في مياه البحر الأحمر

2019/10/11 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغدبرس:

أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، باندلاع حريق على متن ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة "رويترز"، ان "انفجاراً في ناقلة نفط إيرانية تسبب باندلاع حريق داخل الناقلة في البحر الأحمر".

وأضافت أن "الانفجار بالناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط سبب أضرارا بالغة وتسربا نفطيا في البحر الأحمر".

من جانبه، أشارت وكالة "إيسنا" الإيرانية، إلى أن "ناقلة النفط الإيرانية كانت تبعد 60 ميلاً عن ميناء جدة السعودي".

وأكدت أن "الانفجار أدى إلى تضرر الخزانين الأساسيين للنفط في الناقلة والنفط يتسرب إلى المياه"، موضحاً أن "الخبراء الفنيين يحققون في ملابسات الانفجار ويتوقعون أن يكون نتيجة عمل إرهابي".

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