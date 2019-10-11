2019/10/11 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت وكالة “رويترز” بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها.ولفتت إلى أن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط سبب أضرارا بالغة وتسربا نفطيا في البحر الأحمر.من جهتها، أفادت وكالة “إسنا” الإيرانية بأن ناقلة كانت تبعد نحو 60 ميلا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار في ناقلة نفط ايرانية بالبحر الاحمر وكالة خطوة برس.

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