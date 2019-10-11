2019/10/11 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجمات شرسة للغاية ضد خصومه الديمقراطيين الذين يسعون إلى عزله، مستخدما أقذع الأوصاف وناعتا إياهم بـ”المجانين والمرضى”.ففي حديثه أمام أنصاره في مينيابوليس بولاية مينيسوتا يوم أمس الخميس، وفي أول خطاب يوجهه للناخبين منذ أن أعلن الديمقراطيون قبل أسبوعين عن بدء تحقيق تمهيدا لمساءلته، وصف الرئيس الأمريكي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب عن الديمقراطيين الساعين لعزله: مرضى ومجانين وكالة خطوة برس.

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