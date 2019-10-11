انفجار في ناقلة إيرانية قرب جدة وتسرب نفطي في مياه البحر الأحمر

2019/10/11 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية (الايرانية) صباح اليوم الجمعة على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، الى حادث انفجار اصاب هیکل هذه السفينة.وبحسب وكالة ارنا الايرانية فان الخزانين الرئيسيين للسفينة تعرضا الى اضرار جراء حادث التفجير مما ادى الى تسرب النفط المخزون فيهما في البحر الاحمر.وقالت ان الخبراء الفنيين المتواجدين على متن السفينة يحققون حاليا في اسباب وقوع الانفجار وقد اعربوا عن توقعهم ان يكون الحادث بفعل عمل ارهابي.

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