الحكيمُ الذي أسمّيه فَجراً

2019/10/11 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زيد الشهيد

في مَسْاراتِ التعبِّد ، على بُعدِ مَتاهةٍ مِن التَّفكِّرِ

تَتلَبَسُكَ الجذورُ غائبةً ، تَتوارى عندَ صحراءِ

التأمّل .

وأنا أَمضيَ على ضِفافِ أنهارِ الكلمات

بَحثاً عن لغةٍ أشتهيها ، لِتكونَ قاموسَكَ

لِكتابةِ مَصيرَينا .

أنتَ التَّائهُ ..



وأنا الباحِثُ

هذا صَبْاحُ القَولِ مُتخَفيَّاً يَطْرقُ الأبْوابَ

ويَتْركُ بابْي

يَخْشى أسْئِلَتي

ويَهْربُ مِن صَحْرائِك .

الكلماتُ دمُنا المُراقُ ، واللغةُ أّمُّنا التي

وَهبَت دَمَ سَعْادتِها للتاريخ

أنصِفْني أيُّها الحَكيمُ الذي أسَميكَ فَجْراً

ولا تَتَجَنّى على قَريني الذي يَراكَ مَسْاءْ .

(2)

لأنَّه المَصيرُ مُحْتَفياً بلاءاتنا

والغرقُ يأخذُنا عَلى كَفِّ الحيرَةِ

تُغادِرُنا أحْلامُ الفراشْاتِ

ماءٌ أجْاجٌ ذاك الذي تُتَرجِمُه الذّاكِرةُ عَسَلاً

ريحٌ صَرْصَرٌ هذي التي أولَت شَجَرةً

تُغذّي العَصافيرَ بالغِناء .

لَنا الحِكْمَةُ أمكِنةً ؛ وللسَماءِ السُّحابات

فلا تَدسّي النداءاتَ في أوْحالِ البَلاهَة

لا تُفتِّتي قولاً يُمطرُ استفهاماتٍ

ويَخرِجُ مُمَزَّقَ الثّياب .

تَفكيكُ الغَيبِ ادْراكُ المُستَحيل

فالحياةُ نُعرِّفُها عَجَلةً

والعَرَبةُ لا تَتَوَقَّف .

بِغَيرِ الرَّغْبةِ في الايغالِ بِجَسِدِ الأسْئِلةِ

يُدينُنا الحَكيمُ

وتغدو المَحَطاتُ حبّاتِ رَمْلٍ تَعيشُ المَتاهات .

(3)

أيَّتُها الحِكْمَةُ

ازْرَعي شَمسَكِ في صَدْري

ضَيِّعي مَفاتنَكِ في أزقَّةِ روْحي

طبولُ فردوسِكِ تقرعُ ؛ أسمَعُها على مَقرُبةٍ

فلا تَجْعَلي العُزلَةَ ألماً يَجتَرحُ أرخبيلات

الشِّعرِ .

مِنْ أَسئِلَتْي بَنيتُ داراً بابُهُ : حاتَمُ الطّائي

ونَوافِذُه : عيونُ زَرْقاء اليَمامَة .

أنشِدُ ضُيوفَ الأحْلامِ الغارِقين في بِئْرْ التَّأمُلِ

فَهذا العالمُ ، يا اجاباتي الفاتِنةُ التي أرْتجيها

كَواكبَ تَمحو العُزلَةً ، يُطلُّ مِن شُرفَةِ زَمَنٍ

يَسيرُ بِلا اكْتِراث .

إلى أينَ أيُّها الضّيوفُ ..



وما أنتِ أيَّتُها الأحْلام

العُزْلَةُ تَستَجيرُ بالكَواكِب ؛ والكَواكِبُ تَسْفَحُ جَذْوتَها

فَتَغْرقُ في صحراءِ المُسْتَحيل .

ولَيْسَ لي ، ولَكَ يا قَرينْي غَير احتِضْانِ الكَلِمْات .

لَيْسَ لَنا غَير سَريرِ اللُغَةِ

نَغْفو على وَثيرِ وَهمِها ؛

نَتَوَسَّدُ مُناغاتِها ..

وَنَنام .

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