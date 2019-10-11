2019/10/11 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار في ناقلة إيرانية وحريق على متنها قرب جدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/11 | 08:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار في ناقلة إيرانية وحريق على متنها قرب جدة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار في ناقلة إيرانية وحريق على متنها قرب جدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).