واشنطن تنقل 50 سجيناً من داعش الى العراق كانوا محتجزين في سوريا

2019/10/11 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق قال مسؤولان استخباراتيان عراقيان، إن الولايات المتحدة نقلت نحو 50 سجينًا من تنظيم داعش، من سوريا خلال الأيام الأخيرة، وبصدد تسليمهم إلى العراق خلال ساعات.وأضاف المسؤولان اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، لوكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، أن ”الولايات المتحدة أبعدت نحو 50 داعشيًا من سوريا مؤخرًا وسط عملية عسكرية تشنها تركيا […]

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