مرصد:عبد المهدي مطالب بالاعتذار لوسائل الإعلام وتعويض الأضرار التي لحقت بها

2019/10/11 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالاعتذار لوسائل الإعلام وتعويض الأضرار التي لحقت بها.

وقال المرصد في بيان تلقته "الغد برس"، ان "عبد المهدي مطالب بتقديم اعتذار رسمي لوسائل الإعلام التي تعرضت لانتهاكات صارخة خلال موجة التظاهرات الأخيرة، وتعويضها عن الأضرار المادية التي لحقت بها"، داعيا الى إجراء تحقيق شفاف لمعرفة الجهات التي نفذت تلك الاعتداءات.

واضاف ان "قناتين دجلة والفرات تعرضتا للتخريب للأولى، وقصف صاروخي للثانية، وتم إحراق تلفزيون الأهوار في الناصرية، بينما هددت إدارة قناة nrt ، وجرى إعتقال صحفيين لفترات زمنية، وقتل هشام فارس الأعظمي بسلاح قناص في ساحة الطيران".

واكد المرصد ان "هذا الامور تشكل خطورة بالغة على حرية الصحافة والتعبير، وهي رسالة صريحة لوسائل الإعلام لتكون بعيدة عن المهنية وأن لا تمارس دورها في تغطية الأحداث حيث ظهر الموقف الحكومي سلبيا وصادما من الانتهاكات الأخيرة التي يمكن أن تتكرر في أي موجة احتجاجات مقبلة".

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