2019/10/11 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إصابة مزارع ونجله بإنفجار عبوة ناسفة وضعت بمضخة مياه في ديالى

اخبار مباشرة

إصابة مزارع ونجله بإنفجار عبوة ناسفة وضعت بمضخة مياه في ديالى

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة مزارع ونجله بإنفجار عبوة ناسفة وضعت بمضخة مياه في ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة مزارع ونجله بإنفجار عبوة ناسفة وضعت بمضخة مياه في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).