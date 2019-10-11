لم تفصح عن اسمائهم.. الحكومة تحيل 9 من كبار المسؤولين الى القضاء بتهم فساد

2019/10/11 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق احال المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ،اليوم الجمعة، ملفات تسعة من كبار المسؤولين الى القضاء، بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.وذكر بيان للمجلس تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه “‎استناداً إلى توجيه رئيس الوزراء وتنفيذا لما ورد في خطابه الموجه للشعب العراقي في 9/10/2019 ، احال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عدداً مهماً من […]

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