موسع.. المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يحيل ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون

2019/10/11 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اليوم الجمعة، احالة ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.

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