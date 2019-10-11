“صدام حسين” يتسبب بخلاف دبلوماسي بين الاردن والكويت

2019/10/11 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق يسعى الأردن لتجاوز أزمة قد تُسببها هتافات صدرت عن مجموعة ضمن جماهير أردنية خلال مباراة جرت في عمان بين المنتخب الأردني لكرة القدم ونظيره الكويتي في إطار التصفيات الآسيوية المزدوجة؛ إذ حاولت مجموعة من الجماهير الأردنية استفزاز الجمهور الكويتي بالهتاف للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.وأجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن […]

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