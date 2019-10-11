الشركة المالكة لناقلة النفط الإيرانية: صاروخان استهدفا السفينة في مياه البحر الأحمر

2019/10/11 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الشركة المالكة لناقلة النفط الإيرانية، اليوم الجمعة، عن استهداف السفينة بصاروخين في مياه البحر الأحمر.

ونقلت " أ ف ب" عن الشركة قولها، إن "الانفجار في السفينة ناجم عن ضربتين بصاروخين".

وأشارت الى "عدم نشوب حريق على متنها"، مؤكدة أن "أفراد طاقمها بخير وأن تسرب النفط توقف".

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