المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يحيل ملفات كبار المسؤولين الى القضاء بينهم وزراء

2019/10/11 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

احال المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة، ملفات تسعة من كبار المسؤولين الى القضاء، بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.

وذكر بيان للمجلس تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "‎استناداً إلى توجيه رئيس الوزراء وتنفيذا لما ورد في خطابه الموجه للشعب العراقي في 9/10/2019 ، احال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عدداً مهماً من قضايا الفساد إلى القضاء ، تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين ، بعد تعزيزها بالادلة واستكمال الاجراءات الاصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس ، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من اجل ايلائها الاولوية وحسمها اصولياً في اسرع وقت ممكن".

واضاف ان "هناك قضايا "تتعلق القضايا المحالة بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في وزارات (الصناعة والمعادن ، النقل، التعليم العالي ، الصحة) وموظف سابق بدرجة وزير واربعة محافظين سابقين في محافظات (بابل ، وكركوك ، ونينوى ، وصلاح الدين)".

واشار المجلس الى انه "ستتم احالة ملفات اخرى تباعاً إلى القضاء اصولياً لتبرئة او ادانة المتهمين وفق القانون".

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