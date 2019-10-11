هاله ابوليل - ثقافة العيب هل هي ثقافة أم ظاهرة !

2019/10/11 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاله_ابوليل لماذا علي أن أجيب على هذا السؤال ؟ ناقش أسباب عزوف الشباب في المجتمع الأردني عن الالتحاق بالمهن ذات الطابع العملي والتطبيقي ونظرتهم الدونية نحوها (ثقافة العيب) واقترح بعض الحلول التي يمكن من خلالها التغلب على هذه المشكلة؟ الإجابة : ان التنشئة الأسرية وانتشار مظاهر البذخ وتقليد المسلسلات التركية وغير التركية أوجد فجوة بين ما نعيشه وبين ما نبتغيه الكل ,للأسف , بات يستقرض من اج......

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