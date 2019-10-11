مجلس مكافحة الفساد يعلن إحالة ملفات 9 مسؤولين كبار إلى القضاء

2019/10/11 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة، إحالة ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.

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