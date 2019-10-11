طهران ترجح تعرض ناقلة النفط “سينوبا” في البحر الأحمر لهجوم صاروخي

2019/10/11 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت وزارة النفط الإيرانية إصابة ناقلة النفط “سينوبا” في هجوم صاروخي على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودي.

طهران – سبوتنيك.



وأفادت العلاقات العامة بشركة ناقلات النفط الوطنية في بيان، اليوم الجمعة: “يرجح أن يكون سبب الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط [سينوبا] هجوم بصاروخين عليها، عند الساعة 5 صباحا و5.20 على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودية ما أدى إلى وقوع الانفجار”.

وأضاف البيان: “تعرض خزانان من الخزانات الرئيسية بالناقلة للإصابة وتسرب النفط منهما لمياه البحر الأحمر”.

وتابعت شركة ناقلات النفط الوطنية: “جميع أفراد طاقم الناقلة [سينوبا] سالمين ولم يصب أحد منهم، والوضع على متن الناقلة يتجه إلى الاستقرار وتمت السيطرة عليه، ويقوم أفراد طاقم الناقلة بالسيطرة على جسم الناقلة الذي تعرض للانفجار وبدأ النفط يتسرب منه”.

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