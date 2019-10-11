2019/10/11 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق كشفت الفنانة الشابة ياسمين صبري، أنها تفكر في ترك مصر قريبا، والاستقرار في دولة أوروبية على الأرجح ستكون بريطانيا، مؤكدة أنها ستترك التمثيل في الوقت المناسب لأنها تفضل الحياة العائلية وإنجاب الأطفال على النجومية.قالت ياسمين عبر صفحتها على “إنستغرام”، ردا على أسئلة جماهيرها بأنها يوما ما ستترك كل شيء من أجل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا تريد أجمل فنانة مصرية ترك الفن والرحيل عن مصر!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا تريد أجمل فنانة مصرية ترك الفن والرحيل عن مصر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).