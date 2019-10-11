مقتل أول جندي تركي في العمليات العسكرية بسوريا

2019/10/11 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت تركيا الجمعة مقتل أول جنودها في العملية العسكرية الجارية في شمال سوريا، وذلك خلال مواجهات مع مقاتلين أكراد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح في "منطقة العمليات" من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.ويستمر القصف التركي على مواقع جماعات مسلحة كردية في المنطقة منذ يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل العشرات وفرار الآلاف.وبدأ الهجوم التركي على قوات سوريا الديمقراطية، بعد أيام من سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقوات الأميركية من المنطقة، ما فتح واحدة من أكبر الجبهات الجديدة في الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ أكثر من ثماني سنوات.



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