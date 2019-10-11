‎احالة ملفات تسعة مسؤولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون

2019/10/11 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مجلس مكافحة الفساد، عن احالة تسعة من "كبار المسؤولين" الى القضاء، بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.

وقال المجلس في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه،إن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد احال عدداً مهماً من قضايا الفساد إلى القضاء ، تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين ، بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس ، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية وحسمها أصولياً في أسرع وقت ممكن".واضاف أن "القضايا المحالة تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقينَ في وزارات {الصناعة والمعادن ، والنقل، التعليم العالي ، والصحة} وموظف سابق بدرجة وزير واربعة محافظين سابقين في محافظات {بابل ، وكركوك ، ونينوى ، وصلاح الدين}.‎وتابع: "ستتم إحالة ملفات أخرى تباعاً إلى القضاء أصولياً لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون".



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