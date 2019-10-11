رئيس الوزراء الباكستاني يصل إلى طهران غدا للوساطة بين إيران والسعودية

2019/10/11 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، سيصل إلى طهران غدا السبت لبحث وساطة بين إيران والسعودية.

ويأتي ذلك، بعدما أعلن خان في تصريح على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا أنه يلعب بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، دور الوسيط للحد من التصعيد مع إيران.

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