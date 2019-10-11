مصرع وإصابة 21 زائراً إيرانياً بحادث سير في واسط

2019/10/11 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن مصرع وإصابة 21 زائراً إيرانياً بحادث سير في محافظة واسط.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "فرق دفاع مدني بدرة تمكنت من اخماد حادث حريق نشب في عجلة نوع باص منشأة على الطريق العام جصان _ بغداد نتيجة تصادم مع عجلة اخرى نوع باص منشأة والعجلتان تحملان زوار ايرانين".

وأضافت أن "الحادث أسفر عن مصرع ١٠ من الزوار الايرانين واصابة ١١ اخرين وتم نقل المصابين الى المركز الصحي في ناحية جصان في عجلات الاسعاف"، مبينة أن "سبب الحادث هو عدم الانتباه".

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