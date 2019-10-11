مصرع 10 إيرانيين وإصابة 28 آخرين بحادث سير في واسط

2019/10/11 | 10:15

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بغداد اليوم-واسط

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمصرع 10 إيرانيين وإصابة 28 آخرين بحادث سير في محافظة واسط.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "10 إيرانيين لقوا حتفهم، وأُصيب 28 آخرين، إثر اصطدام مركبتهم، بمركبة أخرى كبيرة، في محافظة واسط".

واشار إلى أن "الإيرانيين كانوا في طريقهم لمدينة كربلاء لتأدية زيارة أربعينية الإمام الحسين".

بغداد اليوم _ بغداد

توفي، عصر اليوم الخميس، الكاتب والصحافي العراقي عدنان حسين في إحدى مستشفيات لندن، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال مصدر مقرب من عائلة حسين لـ(بغداد اليوم)، إن الأخير تُوفي عصر اليوم في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، بعد

بغداد اليوم _ بغداد

اعلن وزير الزراعة، صالح الحسني، اليوم الخميس، تخفيض بدلات الإيجار للأراضي بنسبة 25- 30 % دعما للفلاحين.

وذكر الحسني، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن وزارته "خفضت بدلات الايجار للاراضي المستصلحة وغير ال

بغداد اليوم ـ بغداد

دعت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، اصحاب العقود والاجراء اليوميين الى مراجعة دوائرهم لملء استمارة توطين الرواتب.

وذكرت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "على اصحاب العقود والاجراء اليوميين مراجعة دو

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