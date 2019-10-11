مرصد صحفي يطالب عبد المهدي بالاعتذار لوسائل الاعلام التي تم الاعتداء عليها في بغداد

2019/10/11 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بفداد: يس عراق طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالاعتذار لوسائل الاعلام التي تم الاعتداء عليها في بغداد، مشيرة الى ضرورة تعويضها عن الاضرار التي لحقت بها.وذكر بيان للمرصد، تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان ‘عبد المهدي مطالب بتقديم إعتذار رسمي لوسائل الإعلام التي […]

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