إيران تنشر وحدات “التدخل السريع” على الحدود مع العراق

2019/10/11 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت وكالة أنباء “فارس” المقربة من الحرس الثوري الإيراني، بأن قائد #الوحدات الخاصة في قوى #الأمن الداخلي #حسن_كرمي إعلانه نشر وحدات للتدخل #السريع في #المنافذ الحدودية […]

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