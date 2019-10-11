2019/10/11 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث تشهده إيران للمرة الأولى في تاريخها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/11 | 10:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حدث تشهده إيران للمرة الأولى في تاريخها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حدث تشهده إيران للمرة الأولى في تاريخها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).