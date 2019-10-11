الحداد يصل الى بريطانية على راس وفد نيابي للمشاركة في مؤتمر الجمعية البرلمانية لحلف الناتو

2019/10/11 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد الى العاصمة البريطانية لندن على رأس وفد نيابي يضم النواب حسين المالكي وكاطع الركابي واحمد الصفار للمشاركة في مؤتمر الجمعية البرلمانية لحلف الناتو.

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