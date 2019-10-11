مصدر نيابي مطلع لواع: اتفاق على صرف مخصصات غلاء المعيشة للمتقاعدين

2019/10/11 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر نيابي مطلع، اتفاق اللجنة المالية النيابية مع هيئة التقاعد الوطنية على زيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي عن طريق صرف مخصصات غلاء المعيشة ترتفع نسبتها كلما كان الراتب قليلا.

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