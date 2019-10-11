مُغرّدون إيرانيون يكشفون هوية “القناصين والملثّمين” بتظاهرات العراق

2019/10/11 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكثر من 100 قتيل سقطوا في أنحاء #العراق خلال #التظاهرات الشعبية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، بينما يوجه ناشطون #عراقيون وإيرانيون أصابع الاتهام إلى الحرس […]

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