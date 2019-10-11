وكالة: امريكا تسلم العراق 50 سجينًا داعشيًا نقلتهم من سوريا

2019/10/11 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مسؤولان استخباراتيان عراقيان، لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة نقلت نحو 50 سجينًا من تنظيم داعش، من سوريا خلال الأيام الأخيرة، وبصدد تسليمهم إلى العراق خلال ساعات.

وقال المسؤولان اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، إن الولايات المتحدة أبعدت نحو 50 داعشيًا من سوريا مؤخرًا وسط عملية عسكرية تشنها تركيا شمالي البلاد، وبصدد تسليمهم للعراق.وأشار المسؤولان إلى أنه "من المتوقع أن يكتمل نقل السجناء بحلول اليوم الجمعة"، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق الخميس، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل عنصرين ”خطيرين“ من داعش إلى خارج سوريا، دون الكشف عن وجهتهما، إلا أن قناة "الحرة" الأمريكية نقلت عن مصدر في البنتاغون، أنهما نقلا إلى مكان سري بالعراق.من جهتها، كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن العنصرين هما "ألكساندا آمون كوتي" و"الشافي الشيخ" اللذين كانا عضوين في خلية الإعدامات في تنظيم داعش، المسؤولة عن قطع رؤوس رهائن غربيين عدة، بينهم صحفي أمريكي.

وقال مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، إن اثنين من المتشددين البريطانيين يُعتقد أنهما جزء من خلية داعش المعروفة باسم "بيتلز"، التي قطعت رؤوس رهائن، قد نُقلا بالفعل من مركز اعتقال في سوريا، وهم تحت حراسة الولايات المتحدة، دون تحديد موقعهما بالضبط، بحسب شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية.ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إطلاق الجيش التركي عملية عسكرية بمنطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وسط تنديد عربي ودولي واسع.

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