الحداد يرأس وفد العراق بمؤتمر برلمان الناتو بلندن

2019/10/11 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد الى العاصمة البريطانية لندن على رأس وفد نيابي للمشاركة في مؤتمر الجمعية البرلمانية لحلف الناتو.

وكان في استقبال الوفد في مطار هيثرو القائم بالأعمال وطاقم السفارة العراقية في لندن.

واكد نائب رئيس مجلس النواب ان مشاركة الوفد العراقي في اجتماع الناتو تأتي بهدف تعزيز التعاون البرلماني، إضافة الى بحث و مناقشه المواضيع المتعلقة بالأمن والاقتصاد والمستجدات في الساحة السياسية، والتي يلعب العراق فيها دورا مميزا بعد دحره للإرهاب".

ويستمر المؤتمر ثلاثة ايام، تتخلله لقاءات جانبية مع معظم الوفود المشاركة.

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