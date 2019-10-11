بارزاني يعزي برحيل الكاتب والصحفي عدنان حسين: مناضلا في جبال كردستان

2019/10/11 | 10:46

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بغداد اليوم-بغداد

عزى رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الجمعة، برحيل الكاتب والصحفي عدنان حسين.

وقال بارزاني، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بمناسبة رحيل المثقف والكاتب والصحفي والمناضل العراقي المعروف، عدنان حسين، نعزي عائلة المرحوم المحترمة وذويه وأصدقاءه ورفاقه وكل شعوب العراق ونشاركهم الأحزان".

ورأى أن "عدنان حسين كان صديقاً مخلصاً وحقيقياً لقضية شعب كردستان العادلة ومناضلاً شجاعاً في صفوف الحركة الديمقراطية الوطنية العراقية وقلماً معطاء واسماً بارزاً في ميدان الثقافة والدعوة المدنية"، مضيفا: "كان صادقاً في فكره ومعتقداته، وفي هذا السبيل حمل سلاح النضال والتصدي لسنوات إلى جانب البيشمركة في جبال كردستان".

واردف، أن "عدنان حسين، كرس بمواقفه وقلمه وفكره النيّر، كل حياته للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتسامح ومحاربة الشوفينية والدكتاتورية، ومن هذا المنطلق اهتم وحرص وساند شعب كردستان وحقوقه المشروعة"، لافتا الى أن "ذكراه ومواقفه ستبقى حية إلى الأبد في ضمير شعب كردستان".

بغداد اليوم-واسط

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمصرع 10 إيرانيين وإصابة 28 آخرين بحادث سير في محافظة واسط.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "10 إيرانيين لقوا حتفهم، وأُصيب 28 آخرين، إثر اصطدام مركبتهم، بمركبة أخرى كبيرة، في محافظة واسط".

بغداد اليوم _ بغداد

توفي، عصر اليوم الخميس، الكاتب والصحافي العراقي عدنان حسين في إحدى مستشفيات لندن، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال مصدر مقرب من عائلة حسين لـ(بغداد اليوم)، إن الأخير تُوفي عصر اليوم في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، بعد

بغداد اليوم _ بغداد

اعلن وزير الزراعة، صالح الحسني، اليوم الخميس، تخفيض بدلات الإيجار للأراضي بنسبة 25- 30 % دعما للفلاحين.

وذكر الحسني، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن وزارته "خفضت بدلات الايجار للاراضي المستصلحة وغير ال

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