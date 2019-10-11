الخارجية الفرنسية تدعو التحالف الدولي لعقد اجتماع طارئ

2019/10/11 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الخارجية الفرنسية التحالف الدولي الى عقد إلى اجتماع طارئ على خلفية العملية العسكرية التركية بشمال شرقي سوريا.

وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان، في تصريح إن التحالف يجب أن يعقد اجتماعا بأسرع ما يمكن، نظرا لاحتمال استفادة تنظيم داعش من تغير الأوضاع الميدانية بشمال سوريا.

وطالب لودريان التحالف الدولي أن يبين ما يجب فعله في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة وايضاح سبل الرد على تركيا، اضافة الى ايضاح سبل المحافظة على السجون التي تضم عناصر تنظيم داعش.

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