2019/10/11 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب (الدعشوية) و(الحشدوية) ظاهرتان لاقتلاع الأهداف الوطنية والقوميةفي القاموس السياسي الجديد، تعرضت للتشويه مفاهيم الصراع على المستوى القومي، بين الخطاب الوطني ومفاهيمه الفكرية، والخطاب المعادي للفكر القومي العربي.تعاون على تعميم التشويه كل من المشروعين الامبريالي – الصهيوني من جهة، ومشاريع حركات الإسلام السياسي من جهة أخرى.وفي هذه الأثناء ظهر الصراع وكأنه تسابق بين قوى دينية سلفية على حي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن خليل غريب - (الدعشوية) و(الحشدوية) ظاهرتان لاقتلاع الأهداف الوطنية والقومية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حسن خليل غريب - (الدعشوية) و(الحشدوية) ظاهرتان لاقتلاع الأهداف الوطنية والقومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).