وفد عراقي يصل الى لندن للمشاركة في مؤتمر يخص حلف “الناتو”

2019/10/11 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وصل وفد نيابي عراقي، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في مؤتمر الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو.وذكر المكتب الاعلامي للنائب الثاني لرئيس البرلمان في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن ‘الحداد وصل الخميس 10/10 الى العاصمة البريطانية لندن على رأس وفد نيابي […]

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