باريس: فرض عقوبات على تركيا سيكون مطروحا في القمة الأوروبية

2019/10/11 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، اليوم الجمعة، إن فرض عقوبات على تركيا سيكون مطروحا على الطاولة في القمة الأوروبية الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أول من أمس، بدء العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا.

وأكد أردوغان، في كلمة القاها أمس الخميس، أن عملية “نبع السلام”، التي ستكون “صفحة مشرقة” في تاريخ تركيا بحسب قوله، جاءت لتطهير شرق الفرات من “الإرهابيين”، منددا بمواصلة الاتحاد الأوروبي وصف العمليات التركية في سوريا بـ “الاستعمار”، ومحذرا دول الاتحاد بإرسال اللاجئين إليهم.

واستدعت الخارجية الفرنسية استدعاء السفير التركي لدى باريس الخميس، في خطوة تعبر عن التنديد والرفض الواسعين للعملية العسكرية التركية في سوريا.

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