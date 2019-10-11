وزير الداخلية يتفقد جرحى المتظاهرين والقوات الأمنية في مدينة الطب ببغداد

2019/10/11 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري مدينة الطب يرافقه قائد شرطة الاتحادية اللواء جعفر البطاط، الوضع الصحي للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، ناقلاً تحيات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لهم.

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