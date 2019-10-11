2019/10/11 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاستخبارات العسكرية تقبض على ارهابيين اثنين وتداهم مخبأ لقنابر الهاون والصواريخ في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاستخبارات العسكرية تقبض على ارهابيين اثنين وتداهم مخبأ لقنابر الهاون والصواريخ في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).