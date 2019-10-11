الدفاع التركية تعلن مقتل 277 إرهابيا منذ انطلاق نبع السلام للآن

2019/10/11 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، في بيان، مقتل 277 ارهابين منذ انطلاق عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات السورية.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

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