وزير الداخلية يزور جرحى التظاهرات ويؤكد ضرورة توفير الأدوية الطبية اللازمة

2019/10/11 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

زار وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الجمعة، جرحى التظاهرات من المدنيين والقوات الامنية الراقدين في مدينة الطب، فيما أكد ضرورة توفير الأدوية الطبية اللازمة.

وذكر بيان لمكتب الياسري تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "وزير الداخلية زار مدينة الطب يرافقه قائد شرطة الاتحادية اللواء جعفر البطاط".

وأضاف أن "الياسري التقى بمدير عام مستشفى مدينة الطب والكادر الطبي المشرف على علاج جرحى القوات الأمنية والمواطنين المتظاهرين".

وشدد الياسري بحسب البيان، على "ضرورة توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة".

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