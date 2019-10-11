دراسة تكشف مفاجأة بتخصصات وخلفيات ضحايا الاحتجاجات العراقية

2019/10/11 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشر الباحث العراقي هشام الهاشمي دراسة عن التخصصات العلمية والجامعية لضحايا الاحتجاجات العراقية الاخيرة.وبحسب منشور للهاشمي ذكر فيه، "تناولت هذه القراءة الأولية المشتركات (الشخصية والاجتماعية والاقتصادية) بين جرحى التظاهرات بحسب سجلات مستشفى الشهيد الصدر والكندي والشيخ زايد والجملة العصبية..لتوضيح من يشارك في التظاهرات؟ وبمـاذا يطالب؟ ويقول تكونت عينة الدراسة من ١٦٠٠ حقلا لبيانات سجلات الجرحى الذين خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج او تم نقلهم الى المواقف والمعتقلات من اجل التحري الأمني والقضائي، توزعت على ٤ مستشفيات من ١-٥ تشرين الأول-٢١٠٩.٩٩٪ من جرحى المتظاهرين ذكور.٢٢٪ من جرحى المتظاهرين تحصيلهم بكالوريوس.٢٩٪ من جرحى المتظاهرين تحصيلهم الإعدادية.١٧٪ من جرحى المتظاهرين دون الابتدائية.٣٢٪ من جرحى المتظاهرين لم يدون تحصيلهم التعليمي.٧٦٪ من جرحى المتظاهرين متزوجون.٣١٪ من جرحى المتظاهرين من المفسوخة عقودهم.٥٧٪ من جرحى المتظاهرين عاطلين عن العمل.١٢٪ من جرحى المتظاهرين أصحاب البسطيات والعشوائيات والتكتك.٣٪ من جرحى المتظاهرين من منتسبي قوات هيئة الحشد الشعبي.٦٦٪ من جرحى المتظاهرين من مناطق شرق بغداد.٩٠٪ من جرحى المتظاهرين شباب عفوي غير منتمي سياسيا.

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