طقس صحو الى غائم جزئياً والحرارة بمعدل 40 مْ الى الثلاثاء

2019/10/11 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكر بيان للأنواء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد السبت سيكون في الوسط غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً، وفي الشمال غائماً جزئياً وفي الأقسام الشرقة من المنطقة يكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً، وفي الجنوب صحواً مع بعض الغيوم" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 40 مْ".وأضاف، ان "طقس الأحد المقبل سيكون في الوسط صحواً يتحول الى غائم جزئياً وفي الشمال صحو الى غائم جزئياً وفي الجنوب صحواً ولا تغير في درجات الحرارة بالمناطق كافة عن اليوم السابق".أما طقس الأثنين المقبل "فيكون في الوسط والشمال صحواً ويتحول الى غائم جزئياً وفي الجنوب صحواً ولا تغير في درجات الحرارة بالمناطق كافة عن اليوم السابق".وأشار البيان الى ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون في المناطق كافة غائم جزئياً وأحياناً غائم ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".انتهى

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