 العثور على 25 عبوة محلية الصنع في قرية الحميرة

2019/10/11 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عثرت القوات الامنية، اليوم الجمعة، على 25 عبوة محلية الصنع من مخلفات داعش في قرية الحميرة شرق قضاء الحويجة.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية تلقته "الغد برس"، ان "اللواء العشرين الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية عثرت على 25 عبوة محلية الصنع أثناء تفتيش قرية حميرة قرية (حميرة) المحاذية الى ناحية تازة شرق قضاء الحويجة".

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