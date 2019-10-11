إخماد حريق نشب داخل مخزن للمفروشات في كربلاء

2019/10/11 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن إخماد حادث حريق نشب داخل مخزن للمفروشات في محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "عناصر الدفاع المدني أخمدوا حادث حريق نشب داخل مخزن للخشب والمفروشات في منطقة الابراهيمية داخل معسكر الابراهيمية التابع الى مركز تدريب الابراهيمية، مشيد من ماده البلوك والسندويچ بنل".

وأضافت أنه "تم احاطة النيران من جميع الاتجاهات والسيطرة على الحادث بوقت قياسي"، مبينة أن "الحادث لم يسفر عن اضرار بشرية".

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