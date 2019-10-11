عضو بمجلس ديالى يعلن انتعاشاً غير مسبوق بقطاع النقل بسبب الزوار الإيرانيين في المحافظة

2019/10/11 | 11:48

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بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو مجلس محافظة ديالى خضر مسلم العبيدي، عن انتعاش غير مسبوق لقطاع النقل العام والخاص، في المحافظة، إثر استمرار تدفق الزوار الايرانيين.

وقال العبيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "تدفق الاف الزوار الايرانيين عبر معبر المنذرية الحدودي (شرق ديالى) ومنها الى الساحة المركزية القريبة من ناحية جديدة الشط (30 كم شمال غرب بعقوبة) من خلال حافلات حكومية ومن ثم يتم تقلهم بمركبات أهلية متوسطة وكبيرة صوب العتبات المقدسة تسببت بخلق حالة انتعاش غير مسبوقة لقطاع النقل".

واضاف العبيدي، أن "الساحة المركزية التي خصصها مجلس ديالى قرب جديدة الشط، لتنظيم نقل الزوار الايرانيين، الى العتبات المقدسة جذبت إليها آلاف المركبات من وسائل النقل الخاص وخلق موسم عمل نشط جد"، مشيرا الى ان "الساحة ربما ستجذب مركبات نقل خاصة من عدة محافظات لأن أعداد الزوار في تزايد مستمر وسيصل الى مستواه الاعلى في غضون ايام قليلة وسط توقعات بمرور من 10-20 الف يوميا عبر المنذرية مع اقتراب موعد زيارة الاربعين".

وكانت امنية ديالى اعلنت استئناف تدفق الزوار الايرانيين عبر معبر المنذرية الحدودي بعد توقف دام 5 أيام بسبب التظاهرات الشعبية في العاصمة بغداد.

بغداد اليوم-بغداد

عزى رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الجمعة، برحيل الكاتب والصحفي عدنان حسين.

وقال بارزاني، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بمناسبة رحيل المثقف والكاتب والصحفي والمناضل العراقي المعروف، عدنان حسين، نعزي عائلة المرحوم ا

بغداد اليوم-واسط

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمصرع 10 إيرانيين وإصابة 28 آخرين بحادث سير في محافظة واسط.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "10 إيرانيين لقوا حتفهم، وأُصيب 28 آخرين، إثر اصطدام مركبتهم، بمركبة أخرى كبيرة، في محافظة واسط".

بغداد اليوم _ بغداد

توفي، عصر اليوم الخميس، الكاتب والصحافي العراقي عدنان حسين في إحدى مستشفيات لندن، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال مصدر مقرب من عائلة حسين لـ(بغداد اليوم)، إن الأخير تُوفي عصر اليوم في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، بعد

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