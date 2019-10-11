2019/10/11 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: بسبب قطع الانترنت... محام يرفع دعوى ضد وزير الاتصالات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: بسبب قطع الانترنت... محام يرفع دعوى ضد وزير الاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).