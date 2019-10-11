انطلاق اسطول من الحافلات الى كربلاء المقدسة لنقل زائري الاربعينية

2019/10/11 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الجمعة ، انطلاق حافلاتها وباصاتها من بغداد صوب مدينة كربلاء المقدسة لنقل وخدمة زاور اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

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