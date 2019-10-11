النقل: 130 دولاراً سعر تذكرة السفر ذهاباً واياباً بغداد - بيروت والنجف - بيروت غير شاملة للضرائب

2019/10/11 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل، اطلاقها الاسعار التشجيعية لقطاع بغداد - بيروت، وقطاع النجف-بيروت للمسافر البالغ والطفل بالتزامن مع ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

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